Під Херсонську міськраду принесли гроб, щоб нагадати про токсичність батарейок
У четвер, 12 березня, активісти Херсону влаштували акцію "Не вбивайте нашу землю"
У четвер, 12 березня, активісти Херсону влаштували акцію "Не вбивайте нашу землю"
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Мій Херсон.
Таким чином екоактивісти хочуть звернути увагу міської влади на проблему токсичності батарейок, їх збору та утилізації.
"Міська влада систематично ігнорує проблему токсичності батарейок, їх збору та утилізації. Кожна викинута у сміття батарейка - це отруєна земля, вода, у підсумку й їжа. На відміну від інших міст (Київ, Полтава) в нашому місті досі не існує фінансування на збір батарейок по місту та області", – заявили організатори акції.
За словами активістів, у Херсоні волонтери зібрали більше 10 тон батарейок та організували 120 пунктів їх прийому.
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