Київводоканал лідирує серед забруднювачів води в країні

Державна екологічна інспекція провела перевірку Київводоканалу. Загальна сума завданих державі збитків - понад 10 мільйонів гривень

Державна екологічна інспекція провела перевірку Київводоканалу. Загальна сума завданих державі збитків - понад 10 мільйонів гривень

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов, пише RegioNews.

Центральним апаратом ДЕІ проведено перевірку ПрАТ "АК "Київводоканал". Загальна сума нанесених державі збитків - більше... Опубліковано Єгором Фірсовим Вівторок, 10 березня 2020 р.

Серед основних порушень - відсутність правовстановлюючих документів на 294 земельних ділянки, відсутність дозволу на користування надрами, порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Також було виявлено, що реконструкція хлорного господарства відбувається без проведення оцінки впливу на навколишнє середовище.