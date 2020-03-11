Київводоканал лідирує серед забруднювачів води в країні
Державна екологічна інспекція провела перевірку Київводоканалу. Загальна сума завданих державі збитків - понад 10 мільйонів гривень
Державна екологічна інспекція провела перевірку Київводоканалу. Загальна сума завданих державі збитків - понад 10 мільйонів гривень
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов, пише RegioNews.
Центральним апаратом ДЕІ проведено перевірку ПрАТ "АК "Київводоканал". Загальна сума нанесених державі збитків - більше...Опубліковано Єгором Фірсовим Вівторок, 10 березня 2020 р.
Серед основних порушень - відсутність правовстановлюючих документів на 294 земельних ділянки, відсутність дозволу на користування надрами, порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Також було виявлено, що реконструкція хлорного господарства відбувається без проведення оцінки впливу на навколишнє середовище.
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