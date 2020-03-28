Украинский просят присоединиться к акции и на час выключить свет в своих домах

Фото: WWF

Украинский просят присоединиться к акции и на час выключить свет в своих домах

Об этом пишет RegioNews.

Час Земли - это международный ежегодный час, который всегда проводится в последнюю субботу марта.

Суть его заключается в том, что для сохранения природы и ресурсов Земли людей призывают выключить свет и электроприборы на один час, если они не слишком нужны в данный момент.

Начинается акция в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период многих людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.

Акция была придумана в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии для привлечения внимания к глобальному вопрос - здоровье нашей планеты, которое ежегодно ухудшается.

Акция настолько захватила своей важности людей, уже в 2008 году в ней приняли участие более 50 миллионов человек в 35 странах мира.

Впервые Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда в акции приняло участие более 50 городов нашей страны.

Традиционно это событие сопровождается выключением нескольких сооружений мирового значения, таких как Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арки в Париже, Оперного театра в Сиднее.