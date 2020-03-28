Сегодня в 20.30 на планете начнется час Земли
Об этом пишет RegioNews.
Час Земли - это международный ежегодный час, который всегда проводится в последнюю субботу марта.
Суть его заключается в том, что для сохранения природы и ресурсов Земли людей призывают выключить свет и электроприборы на один час, если они не слишком нужны в данный момент.
Начинается акция в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период многих людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.
Акция была придумана в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии для привлечения внимания к глобальному вопрос - здоровье нашей планеты, которое ежегодно ухудшается.
Акция настолько захватила своей важности людей, уже в 2008 году в ней приняли участие более 50 миллионов человек в 35 странах мира.
Впервые Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда в акции приняло участие более 50 городов нашей страны.
Традиционно это событие сопровождается выключением нескольких сооружений мирового значения, таких как Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арки в Париже, Оперного театра в Сиднее.
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