Коронавирус в мире: вылечились более 100 тыс. человек и 90% в Китае

По состоянию на 24 марта в мире от коронавируса вылечились 101 тысяча 806 человека, умерли 16 тыс. 563 человека

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По состоянию на 24 марта в мире от коронавируса вылечились 101 тысяча 806 человека, умерли 16 тыс. 563 человека

Всего с начала распространения болезни зареєструвано 381 тысячи 621 случая инфицирования, сообщает RegioNews, ссылаясь на данные центра Джона Хопкинса.

Так, в Италии зафиксировали 63 927 случаи заражения, в США – 46 442, в Испании – 35 136, Германии – 29 056, Иране – 23 049, Франции – 20 128, в Южной Корее – 9037.

При этом лидером среди стран, где больше всего смертей в результате осложнений болезни, остается Италия - 6077 случаев. В Испании зафиксировали 2311 летальных случая, в Германии - 123.

В свою очередь, Нацкомиссия по здравоохранению КНР, сообщает, что на территории Китая выздоровели уже 73 тысячи 159 человек, что составляет 90,13% от общего числа заболевших (81 171). Количество жертв достигло отметки 3277 человек.