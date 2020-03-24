11:00  24 марта
Для реструктуризации госдолга нет оснований - Кабмин
12:17  24 марта
На Буковине зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
10:52  24 марта
Верховная Рада передала медикам Киева 25 автомобилей
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 09:40 7

Коронавирус в мире: вылечились более 100 тыс. человек и 90% в Китае

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 09:40 7
Читайте також українською мовою
По состоянию на 24 марта в мире от коронавируса вылечились 101 тысяча 806 человека, умерли 16 тыс. 563 человека
Фото: pixabay.com
По состоянию на 24 марта в мире от коронавируса вылечились 101 тысяча 806 человека, умерли 16 тыс. 563 человека

Всего с начала распространения болезни зареєструвано 381 тысячи 621 случая инфицирования, сообщает RegioNews, ссылаясь на данные центра Джона Хопкинса.

Так, в Италии зафиксировали 63 927 случаи заражения, в США – 46 442, в Испании – 35 136, Германии – 29 056, Иране – 23 049, Франции – 20 128, в Южной Корее – 9037.

При этом лидером среди стран, где больше всего смертей в результате осложнений болезни, остается Италия - 6077 случаев. В Испании зафиксировали 2311 летальных случая, в Германии - 123.

В свою очередь, Нацкомиссия по здравоохранению КНР, сообщает, что на территории Китая выздоровели уже 73 тысячи 159 человек, что составляет 90,13% от общего числа заболевших (81 171). Количество жертв достигло отметки 3277 человек.


коронавирус пандемия
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »