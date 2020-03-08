Рейс МН17: родственники погибших провели акцию молчания под посольством РФ

Накануне судебного заседания по рассмотрению катастрофы рейса МН17, которое начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших пассажиров устроили молчаливый протест под посольством Российской Федерации в Гааге

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Накануне судебного заседания по рассмотрению катастрофы рейса МН17, которое начнется в Нидерландах 9 марта, родственники погибших пассажиров устроили молчаливый протест под посольством Российской Федерации в Гааге

Об этом со ссылкой на издание Укринформ передает RegioNews.

Отмечается, что у посольства России в Гааге они поставили 298 белых стульев, которые символизируют жертв трагедии.

Отмечается, что среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов.

К акции также присоединились простые прохожие. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших.

Напомним, пять государств - Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия направили Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН письма, в которых сообщили о начале суда по делу рейса MH17 9 марта.