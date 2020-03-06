Стало відомо, коли почнеться суд по справі рейсу MH17
Про це повідомляє пресслужба українського представництва при ООН, передає RegioNews.
У цьому листі підписанти повідомляють, що судове засідання щодо збиття літака рейсу MH17 розпочнеться 9 березня.
П‘ять держав - Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія - надіслали спільний лист Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збиття літака рейсу #МН17 pic.twitter.com/LRvFz5fYdH— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 6, 2020
Літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України.
Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.
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