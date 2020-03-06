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06 березня 2020, 18:30 5

Стало відомо, коли почнеться суд по справі рейсу MH17

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06 березня 2020, 18:30 5
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П‘ять держав – Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН листи, в яких повідомили про початок суду у справі рейсу MH17
Фото: flickr
П‘ять держав – Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН листи, в яких повідомили про початок суду у справі рейсу MH17

Про це повідомляє пресслужба українського представництва при ООН, передає RegioNews.

У цьому листі підписанти повідомляють, що судове засідання щодо збиття літака рейсу MH17 розпочнеться 9 березня.

Літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України.

Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.


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