Стало відомо, коли почнеться суд по справі рейсу MH17

П‘ять держав – Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН листи, в яких повідомили про початок суду у справі рейсу MH17

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П‘ять держав – Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН листи, в яких повідомили про початок суду у справі рейсу MH17

Про це повідомляє пресслужба українського представництва при ООН, передає RegioNews. У цьому листі підписанти повідомляють, що судове засідання щодо збиття літака рейсу MH17 розпочнеться 9 березня. П‘ять держав - Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія - надіслали спільний лист Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збиття літака рейсу #МН17 pic.twitter.com/LRvFz5fYdH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 6, 2020 Літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

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