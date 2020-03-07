ЄС і НАТО вітають початок процесу у справі MH17

У Брюсселі назвали судовий процес, що починається 9 березня в Нідерландах, великою подією в встановлення істини. ЄС і НАТО закликали Росію співпрацювати у справі про знищення літака MH17

Будівля на території аеропорту Амстердама, де відбуватимуться слухання

У Брюсселі назвали судовий процес, що починається 9 березня в Нідерландах, великою подією в встановлення істини. ЄС і НАТО закликали Росію співпрацювати у справі про знищення літака MH17

Про це пише RegioNews з посиланням на dw.com.

Європейський Союз привітав початок судового процесу у справі про загибель малайзійського пасажирського літака MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року, і закликав Росію співробітничати в розслідуванні цієї трагедії, в результаті якої загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту авіалайнера.

"Початок процесу у справі MH17 - велика віха в справі встановлення істини, відплати справедливості жертвам та їх родичам і покарання винних", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель від імені всіх 27 країн Євросоюзу в суботу, 7 березня, в Брюсселі.

Боррель закликав всі країни, включаючи Росію, співпрацювати в розслідуванні трагедії. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив з аналогічною заявою. Він вказав, що важливо з'ясувати правду і забезпечити справедливість. У той же час Росія як і раніше висловлює сумніви з приводу результатів міжнародного розслідування загибелі MH17.

Процес у справі MH17 розпочнеться 9 березня. Справу буде слухати суд в Гаазі в залі на території амстердамського аеропорту Схіпхол, спеціально підготовленому для процесу, оскільки більшість жертв загибелі літака - громадяни Нідерландів.

Звинувачення висунуті проти трьох росіян і одного українця. За даними слідства, літак MH17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий російською ракетою "Бук".

Обвинувачені у справі оголошено в міжнародний розшук. Вони заперечують свою провину. Оскільки Росія не видає своїх громадян, слухання будуть проходити за відсутності обвинувачених.

Росія постійно ставить під сумнів висновки міжнародної слідчої групи. Світова спільнота критикує Москву, посилаючись на те, що вона, надаючи підтримку проросійським сепаратистам на сході України, фактично створила умови для знищення малайзійського літака.