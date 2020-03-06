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06 березня 2020, 11:13 2

У Москві знайшли мертвими двох українських шахістів – росЗМІ

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06 березня 2020, 11:13 2
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Двох професійних українських шахістів Олександру Вернигору і Станіслава Богдановича знайшли мертвими у Москві в одній з квартир на вулиці Кастанаївській
Фото: tass.ru
Двох професійних українських шахістів Олександру Вернигору і Станіслава Богдановича знайшли мертвими у Москві в одній з квартир на вулиці Кастанаївській

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТАСС.

"Загиблою дівчиною виявилася професійна 18-річна шахістка Олександра Вернигора. За попередньою інформацією, вона і її приятель загинули від "звеселяючого газу", на їхніх головах були надіті пакети. Другий загиблий від "звеселяючого газу" – український шахіст Станіслав Богданович, 1993 року народження", - повідомили у правоохоронних органах.

За словами представника Головного слідчого управління Слідкома Росії по Москві Юлії Іванової, за фактом виявлення тіл чоловіка 1993 року народження і дівчини 2001 року народження у квартирі будинку проводиться дослідча перевірка. За її словами, "ознак насильницької смерті не виявлено".

Наразі призначена судово-медична експертиза.

Як зазначається, Богданович був срібним призером чемпіонату Європи з шахів серед юнаків до 12 років, чемпіоном України серед юнаків до 18 років, а також чемпіоном України зі швидких шахів.


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