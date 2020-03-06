В Москве нашли мертвыми двух украинских шахматистов - россСМИ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТАСС.
"Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее друг погибли от "веселящего газа", на их головах были надеты пакеты. Второй погибший от "веселящего газа" - украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения", - сообщили в правоохранительных органах.
По словам представителя Главного следственного управления России по Москве Юлии Ивановой, по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, "признаков насильственной смерти не обнаружено".
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как отмечается, Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.
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