В Москве нашли мертвыми двух украинских шахматистов - россСМИ

Двух профессиональных украинских шахматистов Александру Вернигору и Станислава Богдановича нашли мертвыми в Москве в одной из квартир на улице Кастанаевской

Фото: tass.ru

Двух профессиональных украинских шахматистов Александру Вернигору и Станислава Богдановича нашли мертвыми в Москве в одной из квартир на улице Кастанаевской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТАСС. "Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее друг погибли от "веселящего газа", на их головах были надеты пакеты. Второй погибший от "веселящего газа" - украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения", - сообщили в правоохранительных органах. По словам представителя Главного следственного управления России по Москве Юлии Ивановой, по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, "признаков насильственной смерти не обнаружено". Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Как отмечается, Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

.