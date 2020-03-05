РФ остаточно спростила отримання громадянства для українців
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на ТАСС.
Так, відповідно до закону, громадяни України та Білорусі, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди.
"Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ", - пише видання.
При цьому в закон про громадянство РФ вноситься уточнення, згідно з яким вимоги до необхідного рівня знань, критерії оцінки та порядок розробки та використання матеріалів для співбесіди визначаються МВС Росії за узгодженням з Міносвіти РФ.
Нагадаємо, з 1 березня 2020 року для перетину кордону з Росією українцям знадобиться біометричний закордонний паспорт.
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