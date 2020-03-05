РФ окончательно упростила получение гражданства для украинцев
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на ТАСС.
Так, согласно закону, граждане Украины и Беларуси, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.
"Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ", - пишет издание.
При этом в закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения РФ.
Напомним, с 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится биометрический загранпаспорт
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