Фото: НАБУ

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из городских советов Волынской области и предпринимателя. Их обвиняют в растрате бюджетных средств при закупке двух подержанных бензовозов. Ущерб территориальной громаде превысил 6 млн грн

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, глава горсовета заключил с частным предприятием договор на поставку двух подержанных бензовозов Renault Premium. В то же время, технику закупили по значительно завышенной цене.

В результате сделки территориальная община понесла убытки более чем на 6 млн грн.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

Уголовное производство было передано по подследственности в НАБУ в июне 2025 года. В настоящее время обвинительный акт направили в суд.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.