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29 жовтня 2026, 17:58

На Прикарпатті чоловік втратив понад 350 тисяч гривень через фейкову верифікацію профілю

29 жовтня 2026, 17:58
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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Житель Івано-Франківської області втратив понад 350 тисяч гривень після того, як повірив повідомленню про нібито обов’язкову верифікацію профілю на інтернет-платформі. Шахраї запропонували йому завантажити застосунок і перейти за посиланням

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 23 жовтня чоловік розмістив оголошення про продаж автомобіля на одній з інтернет-платформ. Згодом у месенджері він отримав повідомлення про нібито нові правила верифікації, які мали діяти з 1 жовтня.

Для проходження перевірки чоловікові запропонували завантажити застосунок і перейти за надісланим посиланням. Він виконав усі вказівки, а також приклав банківську картку до телефону. Після цього з його рахунку списали понад 350 тисяч гривень.

Щоб зробити схему переконливішою, після проходження так званої верифікації шахраї зателефонували потерпілому з номера, який відображався на екрані як банківський.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Поліція закликає не переходити за підозрілими посиланнями, не встановлювати невідомі застосунки та не прикладати банківські картки до телефону на вимогу незнайомців.

Правоохоронці також нагадують: якщо телефонує нібито працівник банку, варто завершити розмову й самостійно зателефонувати за офіційним номером, зазначеним на картці. Відображення банківського номера під час вхідного дзвінка не гарантує, що телефонує справжній працівник установи.

Якщо помітили підозріле списання коштів, потрібно негайно заблокувати картку та повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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