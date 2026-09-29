Фото: ДСНС

З вечора 28 до ранку 29 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Житомирську область, завдавши близько 10 ударів по об'єктах цивільної інфраструктури регіону

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Під прицілом росіян опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства одразу в чотирьох містах: Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

На місцях влучань та падіння уламків ворожих ударних безпілотників працюють рятувальники та спеціальні служби, які ліквідовують наслідки атак.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня РФ атакувала Україну ракетами "Циркон", "Іскандер" і 152 БпЛА. Зафіксовані влучання на 24 локаціях.