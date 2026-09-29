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29 вересня 2026, 09:59

11 квартир на понад $1 млн: журналісти знайшли нерухомість у людей з оточення Татарова

29 вересня 2026, 09:59
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Фото: з відкритих джерел
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Журналісти Bihus.Info виявили 11 квартир у київських житлових комплексах "Аквамарин" та "Перлина Нивок", оформлених на двох жінок, яких пов'язують із бізнесменом Ніколою Мірто. За даними розслідувачів, Мірто близький до заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Ринкову вартість квартир оцінюють у понад 1 мільйон доларів.

Чотири квартири розташовані в "Аквамарин", ще сім – у "Перлині Нивок". Більшість нерухомості оформлена на Наталію Писареву, решта – на Владлену Тимошенко.

Писарева – киянка 1950 року народження, яка понад 20 років тому працювала у банківській сфері. Тимошенко народилася у 1992 році в Луганську та, судячи з фотографій у соцмережах, раніше працювала офіціанткою.

Обидва житлові комплекси свого часу будували з розрахунком на передачу частини квартир державним структурам, однак через проблеми із забудовниками вони роками залишалися недобудованими.

Зокрема, СБУ та Нацбанк не отримали значної частини квартир, передбачених початковими домовленостями. Управлінню державної охорони також передали не всі квартири, які були обіцяні.

Журналісти зазначають, що після банкрутства забудовників частину квартир у цих комплексах почали продавати повторно.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info з'язували, що в родини нового міністра у справах ветеранів Віталія Кіма можуть бути активи, які не вказані в його декларації. ЗМІ звернули увагу на квартиру площею понад 100 квадратних метрів і паркомісце у київському ЖК "Новопечерські липки". Влітку 2025 року їх придбала компанія дружини Кіма "Медиа группа".

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Київ розслідування Нерухомість Олег Татаров Bihus.Info Святошинський район квартири ЖК
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