На Сумщині через ворожі атаки постраждали четверо людей
Упродовж доби російські війська продовжили тероризувати Сумську область, здійснивши обстріли 24 населених пунктів регіону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ворог бив керованими авіабомбами, мінометами та безпілотниками різних типів.
У Середино-Будська громаді внаслідок ворожої атаки травмований 52-річний чоловік, пошкоджені приватні будинки.
У Кролевецькій громаді через удар БпЛА травми дістали двоє чоловіків віком 46 та 23 роки. Пошкоджень зазнали локомотив та залізнична колія.
У Новослобідській громаді внаслідок влучання ворожого дрона була поранена 37-річна жінка.
Крім того, до медзакладу самостійно звернувся чоловік, який отримав травми ще 21 серпня внаслідок влучання БпЛА у Сумській громаді.
Загалом за добу ворожі обстріли пошкодили житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, транспортні засоби та майно підприємств.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 724 удари по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак 34 людини отримали поранення.