РФ атакувала Київщину: троє людей постраждали, пошкоджено 18 об'єктів

Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

Київщина пережила чергову російську атаку. За добу та ніч наслідки ворожого удару зафіксували у чотирьох районах області. Внаслідок атаки постраждали троє людей

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, в Бучанському районі травмувався 76-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та садна обличчя, перебуває у стані емоційного шоку та стресу.

Ще двоє чоловіків також дістали поранення. В одного – відкритий перелом передпліччя, рвана рана надбрівної дуги та забій грудної клітки. В іншого – рвана рана лобної ділянки голови. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.

У Бучанському районі пошкоджено 14 об’єктів. Серед них – шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства, адміністративна будівля, об’єкт інфраструктури та два легкові автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні домоволодіння, у Фастівському – виробниче приміщення, а у Вишгородському – об’єкт інфраструктури.

Загалом унаслідок атаки на Київщині пошкоджено 18 об’єктів.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, комунальні та інші відповідальні служби. Вони допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбами. Є постраждалий, понівечені приватні оселі, господарчі споруди та сільськогосподарська техніка.