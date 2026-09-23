Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 вересня РФ атакувала Україну 161 ударним БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 119 російських безпілотників та три "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, близько 22:00 22 вересня у Запоріжжі ворог ударив по ще одному ТЦ: спалахнула масштабна пожежа. Постраждали дві людини.