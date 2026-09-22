10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
00:35  22 вересня
Екс-чоловік відомої блогерки виявився аферистом та обібрав її до нитки
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 10:26

Росія атакувала Вінниччину: пошкоджено сім будинків і школу

22 вересня 2026, 10:26
Читайте также на русском языке
Фото: Вінницька ОВА
Читайте также
на русском языке

Внаслідок сьогоднішньої атаки у двох громадах Вінницької області пошкоджено сім житлових будинків та школу

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

У будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також зазнало пошкоджень скління у школі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Вінницька область пошкодження російська армія приватні будинки
Удар РФ по Миколаївщині: загинув 3-річний хлопчик, четверо чоловіків поранені
22 вересня 2026, 09:40
На Сумщині внаслідок ворожих ударів дістали поранення четверо людей
22 вересня 2026, 09:28
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до п'яти
22 вересня 2026, 09:14
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У центрі Хмельницького до Дня миру створили живий ланцюг
22 вересня 2026, 11:58
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських НПЗ у Самарі та Башкортостані
22 вересня 2026, 11:56
Смертельна ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з двома вантажівками
22 вересня 2026, 11:43
Мадяр заявив, що в Угорщині не буде сховища для української нафти: Сибіга відреагував
22 вересня 2026, 11:34
Внаслідок ранкових ударів по Херсону постраждали троє жінок
22 вересня 2026, 11:32
Подарунок до 830-річчя: у Камені-Каширському відкрили інклюзивний спортмайданчик
22 вересня 2026, 11:21
14 Starlink для росіян: у Львові СБУ затримала двох пособників РФ
22 вересня 2026, 10:59
Ворог атакував транспортну інфраструктуру на Житомирщині: виникла пожежа
22 вересня 2026, 10:57
На горі Піп Іван випав перший сніг
22 вересня 2026, 10:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »