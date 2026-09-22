Росія атакувала Вінниччину: пошкоджено сім будинків і школу
Внаслідок сьогоднішньої атаки у двох громадах Вінницької області пошкоджено сім житлових будинків та школу
Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
У будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також зазнало пошкоджень скління у школі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 22 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
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