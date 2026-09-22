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Станом на ранок 22 вересня внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури зафіксовано часткові знеструмлення споживачів у семи областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Без світла залишилася частина жителів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Окрім наслідків ворожих атак, нові відключення спричинила негода. Без електропостачання залишається низка населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Застосування обмежень 22 вересня не прогнозується. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня армія РФ здійснила масовану атаку на Україну: запустила "Онікси", "Іскандери", "Калібри" та понад 200 дронів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях.