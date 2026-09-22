Ворог атакував транспортну інфраструктуру на Житомирщині: виникла пожежа
Вранці 22 вересня російські війська завдали удару по одному з об'єктів транспортної інфраструктури на Житомирщині
Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС, передає RegioNews.
Через падіння безпілотника на території виникла пожежа. Через загрозу повторних ворожих ударів надзвичайники певний час не могли розпочати гасіння. Щойно безпекова ситуація стабілізувалася, рятувальники ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня армія РФ здійснила масовану атаку на Україну: запустила "Онікси", "Іскандери", "Калібри" та понад 200 дронів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях.
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