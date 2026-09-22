Внаслідок ранкових ударів по Херсону постраждали троє жінок
Вранці 22 вересня російські окупанти здійснили кілька обстрілів Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
Близько 09:20 під ворожий удар потрапило середмістя Херсона. Дві жінки віком 56 та 55 років отримали уламкові поранення, контузії, а також вибухові й закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Близько 09:50 окупанти обстріляли освітній заклад у Центральному районі міста. Внаслідок цієї атаки 56-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Їй надали меддопомогу на місці та призначили амбулаторне лікування.
Нагадаємо, у Дніпрі до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки на підприємство.
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