10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
00:35  22 вересня
Екс-чоловік відомої блогерки виявився аферистом та обібрав її до нитки
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 10:59

14 Starlink для росіян: у Львові СБУ затримала двох пособників РФ

22 вересня 2026, 10:59
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ затримала у Львові двох чоловіків, яких підозрюють у пособництві державі-агресору

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, вони незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для російських збройних формувань.

За оперативними даними, російські військові могли використовувати ці системи зв’язку для планування бойових операцій проти Сил оборони у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Одним із фігурантів є студент зі Львова, якого, за даними СБУ, завербували російські спецслужби. На контакт із ним нібито вийшли після того, як він шукав легкий заробіток у Telegram-каналах.

До роботи він залучив свого безробітного знайомого. Разом вони шукали людей, чиї персональні дані можна було використати для реєстрації супутникових терміналів.

За версією слідства, зловмисники обманом залучили 14 осіб та використали їхні паспортні дані для верифікації Starlink на користь росіян. Після активації пристроїв вони передавали реквізити російському куратору в обмін на гроші.

СБУ задокументувала діяльність обох фігурантів та затримала їх за місцями проживання. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони координували свої дії.

Усі 14 незаконно зареєстрованих систем Starlink СБУ заблокувала. Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливу незаконну реєстрацію ще понад 40 терміналів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Львів студент агент рф Starlink співпраця з ворогом
СБУ викрила ухилянта, який коригував удари по Слов'янську
21 вересня 2026, 15:05
Хмельничанин передавав ФСБ дані про військові об’єкти за криптовалюту: суд виніс вирок
18 вересня 2026, 18:47
Шукала "легкий заробіток": у Дніпрі СБУ затримала 17-річну інформаторку РФ
18 вересня 2026, 08:32
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У центрі Хмельницького до Дня миру створили живий ланцюг
22 вересня 2026, 11:58
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських НПЗ у Самарі та Башкортостані
22 вересня 2026, 11:56
Смертельна ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з двома вантажівками
22 вересня 2026, 11:43
Мадяр заявив, що в Угорщині не буде сховища для української нафти: Сибіга відреагував
22 вересня 2026, 11:34
Внаслідок ранкових ударів по Херсону постраждали троє жінок
22 вересня 2026, 11:32
Подарунок до 830-річчя: у Камені-Каширському відкрили інклюзивний спортмайданчик
22 вересня 2026, 11:21
Ворог атакував транспортну інфраструктуру на Житомирщині: виникла пожежа
22 вересня 2026, 10:57
На горі Піп Іван випав перший сніг
22 вересня 2026, 10:44
Росія атакувала Вінниччину: пошкоджено сім будинків і школу
22 вересня 2026, 10:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »