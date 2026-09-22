14 Starlink для росіян: у Львові СБУ затримала двох пособників РФ

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Львові двох чоловіків, яких підозрюють у пособництві державі-агресору

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, вони незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для російських збройних формувань.

За оперативними даними, російські військові могли використовувати ці системи зв’язку для планування бойових операцій проти Сил оборони у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Одним із фігурантів є студент зі Львова, якого, за даними СБУ, завербували російські спецслужби. На контакт із ним нібито вийшли після того, як він шукав легкий заробіток у Telegram-каналах.

До роботи він залучив свого безробітного знайомого. Разом вони шукали людей, чиї персональні дані можна було використати для реєстрації супутникових терміналів.

За версією слідства, зловмисники обманом залучили 14 осіб та використали їхні паспортні дані для верифікації Starlink на користь росіян. Після активації пристроїв вони передавали реквізити російському куратору в обмін на гроші.

СБУ задокументувала діяльність обох фігурантів та затримала їх за місцями проживання. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони координували свої дії.

Усі 14 незаконно зареєстрованих систем Starlink СБУ заблокувала. Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливу незаконну реєстрацію ще понад 40 терміналів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.