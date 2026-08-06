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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, фігурант залучив українку до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя. Жінка перебувала в уразливому становищі через безробіття та фінансові труднощі. Від неї приховали інформацію про умови договору – штрафи до 30 тисяч доларів та суттєві обмеження свободи пересування.

Також слідчі встановили, що іноземці не мали передбачених законодавством України медичних показань для сурогатного материнства й не пройшли обов’язкового обстеження.

Після перенесення ембріонів вагітність завершилася передчасними пологами. Народжена двійня згодом померла в лікарні.

Правоохоронці провели ряд обшуків у медичних закладах, за місцями проживання та в автомобілях причетних осіб.

Організатора затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або вербування з метою експлуатації).

Печерський районний суд Києва взяв фігуранта під варту на 60 діб із можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили ексвихователя інтернату, який намагався продати 11-місячного малюка в Іспанію за 25 тисяч доларів.