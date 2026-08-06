Штрафи до $30 тисяч і смерть двійні: у Києві викрили схему незаконного сурогатного материнства
Правоохоронці викрили схему незаконного сурогатного материнства, організовану керівником приватного медичного центру репродуктивних технологій у Києві
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, фігурант залучив українку до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя. Жінка перебувала в уразливому становищі через безробіття та фінансові труднощі. Від неї приховали інформацію про умови договору – штрафи до 30 тисяч доларів та суттєві обмеження свободи пересування.
Також слідчі встановили, що іноземці не мали передбачених законодавством України медичних показань для сурогатного материнства й не пройшли обов’язкового обстеження.
Після перенесення ембріонів вагітність завершилася передчасними пологами. Народжена двійня згодом померла в лікарні.
Правоохоронці провели ряд обшуків у медичних закладах, за місцями проживання та в автомобілях причетних осіб.
Організатора затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або вербування з метою експлуатації).
Печерський районний суд Києва взяв фігуранта під варту на 60 діб із можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили ексвихователя інтернату, який намагався продати 11-місячного малюка в Іспанію за 25 тисяч доларів.