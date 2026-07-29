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29 липня 2026, 11:40

Від бюрократії до автоматизації: ветеранам хочуть спростити встановлення інвалідності

29 липня 2026, 11:40
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Фото: ГО "Захист держави"
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У Хмельницькій ОВА обговорили проблеми, з якими стикаються ветерани під час встановлення інвалідності та оформлення необхідних документів

Про це інформує громадська організація ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Участь у засіданні взяли представники обласної влади, органів юстиції, медичної сфери, ТЦК та СП, громадських організацій і ветеранської спільноти.

Під час обговорення очільниця Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Каденко наголосила, що проблема має комплексний характер і потребує змін не лише у нормативному регулюванні, а й у самій організації процесу та ставленні до ветеранів.

Однією з ключових пропозицій стало створення електронних автоматизованих процедур проходження експертного оцінювання.

"Ключовою ініціативою нашої організації, яка має вирішити проблему бюрократичної тяганини та мінімізувати "людський фактор", стала пропозиція підготувати офіційне звернення до Мінцифри України щодо розроблення електронних автоматичних процедур проходження експертного оцінювання з мінімальною залученістю ветерана", – зазначили у ГО.

Ініціативу щодо підготовки звернення до Міністерства цифрової трансформації України про розроблення таких механізмів підтримали учасники засідання та включили до підсумкового рішення.

Окрім питань ветеранської політики, під час зустрічі також обговорили набуття громадянства України дітьми, які народилися за кордоном у період повномасштабної війни.

У ГО "Захист Держави" зазначили, що й надалі працюватимуть над впровадженням рішень, які мають зробити державні послуги для ветеранів більш прозорими, доступними та зручними.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

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