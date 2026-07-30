Понад 100 учасників і 15 команд: у Києві провели чемпіонат з практичної стрільби

Фото: ГО "Захист держави"

У Києві пройшов чемпіонат ФСТ "Динамо" України з практичної стрільби серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб

Про це інформує громадська організація ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Захід відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, а партнером змагань виступив Київський обласний осередок ГО "Захист Держави".

У чемпіонаті взяли участь 15 команд та понад 100 представників силових структур. На спеціально підготовлених стрілецьких рубежах учасники змагалися у влучності, швидкості та здатності ефективно діяти в умовах, що вимагають високої концентрації й оперативного прийняття рішень.

Практична стрільба є не лише спортивною дисципліною, а й важливою складовою професійної підготовки військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Такі змагання дозволяють вдосконалювати навички, необхідні під час виконання службових завдань.

"Київський обласний осередок ГО "Захист Держави" є партнером Київської міської організації ФСТ "Динамо" України. Для нас є важливою підтримка таких заходів, адже це внесок у розвиток професійної спільноти людей, які щодня відповідають за безпеку держави та громадян", – зазначив голова Київського обласного осередку ГО "Захист Держави" Руслан Майструк.

Він додав, що організація й надалі підтримуватиме ініціативи ФСТ "Динамо" України та долучатиметься до заходів, спрямованих на розвиток професійної підготовки представників силових структур.

Нагадаємо, у Ковелі Волинської області завершився Фестиваль бочі, який об'єднав ветеранів війни, учасників бойових дій та спортсменів з інвалідністю з різних регіонів України. Упродовж трьох днів за нагороди боролися понад 60 спортсменів, які змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах.