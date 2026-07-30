Від ідеї до гранту: у Тернополі проведуть практичну проєктну лабораторію

Фото: ГО "Захист держави"

Команди територіальних громад області взяти участь у практичній проєктній лабораторії "Грантові можливості для розвитку громад: від ідеї до успішного проєкту"

Про це інформує Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Зазначається, що навчання триватиме з 4 по 6 серпня в Тернополі.

Протягом трьох днів учасники разом із досвідченими експертами працюватимуть над власними проєктними ідеями, вивчатимуть принципи підготовки грантових заявок та отримають практичні рекомендації для їх подальшого доопрацювання й подання на конкурси.

До участі запрошують команди територіальних громад Тернопільської області у складі до трьох представників органів місцевого самоврядування, комунальних установ, фахівців із розвитку громад, проєктних менеджерів та представників громадського сектору.

Після завершення навчання учасники матимуть сформовану проєктну ідею, логіко-структурну модель проєкту, дерево проблем і цілей, попередній бюджет, експертні рекомендації щодо вдосконалення грантової заявки, а також сертифікат про участь.

Експертами програми стануть проєктні менеджери та грантрайтери Ірина Скуратко і Роман Гловацький.

Основним критерієм відбору є готовність команди працювати над реальною проєктною ідеєю та реалізувати її після завершення навчання.

Реєстрація на участь триває до 31 липня. Організатори зазначають, що кількість місць обмежена.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі відбувся круглий стіл для ветеранів та військовослужбовців, які замислювалися про підприємництво. Подію організував Криворізький районний осередок ГО "Захист держави". Ветерани-підприємці поділилися власним досвідом, що стало поштовхом до відкриття бізнесу та з якими труднощами зіткнулися.