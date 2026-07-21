На Рівненщині судитимуть чоловіка за розбещення 9-річної дівчинки

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На Рівненщині судитимуть 46-річного жителя Закарпатської області, якого обвинувачують у розбещенні 9-річної дівчинки через соціальні мережі та зберіганні дитячої порнографії з метою подальшого розповсюдження

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Жителю Закарпатської області, відповідно до санкцій інкримінованих статей, загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Слідчий слідчого управління за оперативного супроводу працівників кіберполіції встановив, що 18 квітня 46-річний фігурант, з метою задоволення своєї сексуальної пристрасті, в одній із соцмереж надіслав малолітній дівчинці із Рівненщини фотозображення своїх статевих органів з відповідними висловлюваннями, що спонукали її до інтиму.

Дівчинка показала це повідомлення татові, який повідомив про злочин поліцію.

Крім того, правоохоронці виявили у телефоні 46-річного закарпатця файли з дитячою порнографією, які він зберігав з метою подальшого збуту та розповсюдження.

Слідчий повідомив зловмиснику про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 48-річному львівʼянину - головному інженеру однієї з будівельних компаній регіону.