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21 липня 2026, 15:58

Удар по Запоріжжю: Окупанти скинули три авіабомби на житлову забудову міста

21 липня 2026, 15:58
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі 21 липня окупанти скинули три авіабомби на житлову забудову міста, спричинивши пожежі та значні руйнування

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, три російські авіабомби влучили по житлових кварталах. На місця ударів першими прибули поліцейські-парамедики, які надали постраждалим домедичну допомогу до прибуття медиків.

Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка, а також спалахнули припарковані автомобілі. Рятувальники локалізовують пожежі та ліквідовують наслідки атаки.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, волонтери та інші профільні служби.

Поліцейські документують наслідки воєнного злочину та збирають уламки боєприпасів для встановлення точного типу авіабомб, якими російські війська атакували мирне населення. Зібрані докази долучать до матеріалів кримінального провадження щодо чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, що у Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ворожої атаки – наразі відомо про двох загиблих.

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