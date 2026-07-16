Російський дрон убив водія вантажівки в Донецькій області: тіло деблокували рятувальники
В Олександріївській громаді Донецької області 16 липня внаслідок удару російського безпілотника загинув водій вантажного автомобіля
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Через значні пошкодження кабіни чоловік опинився затиснутим усередині понівеченої вантажівки.
На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого з пошкодженої кабіни.
Обставини російської атаки та особу загиблого встановлюють відповідні служби.
Нагадаємо, що російські війська вдень завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, внаслідок атаки щонайменше семеро людей дістали поранення.
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