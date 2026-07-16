Смертельне падіння з висоти: в Івано-Франківську поліція встановлює особу загиблого

Поліція Івано-Франківської області

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

16 липня близько 14:40 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхового будинку на вулиці Степана Бандери виявлено тіло чоловіка без ознак життя.



На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції.



Попередньо встановлено, що невідомий чоловік випав з одного з верхніх поверхів багатоповерхівки.



Подію помітила випадкова перехожа, яка одразу викликала екстрені служби. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він помер.



Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого, опитують очевидців, проводять поквартирний обхід, здійснюють першочергові слідчі дії для з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, що до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки, яку обвинувачують в умисному вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням, а також у вчиненні сексуального насильства, що спричинило тяжкі наслідки.