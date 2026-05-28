На Хмельниччині через фейкову фірму вкрав мільйони у китайців

Чоловік використовував підроблений документ та банківський термінал, щоб привласнювати гроші іноземців. Тепер йому загрожує ув'язнення

55-річний житель Київщини зареєстрував фейкову готельну фірму в одному з міст Хмельницької області. Він також орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.

Після цього шахрай отримував від невідомих осіб реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. За допомогою орендованого терміналу він провів транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Банк помітив підозрілі операції та заблокував 700 тисяч гривень. Проте зловмисник встиг зняти через банкомати та перерахувати на інші картки понад 1,6 мільйона гривень.

"Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) в редакції Кримінального кодексу України, чинній станом на 11.01.2019. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

