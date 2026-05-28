28 травня 2026, 23:55

На Хмельниччині через фейкову фірму вкрав мільйони у китайців

Фото: Національна поліція
Чоловік використовував підроблений документ та банківський термінал, щоб привласнювати гроші іноземців. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

55-річний житель Київщини зареєстрував фейкову готельну фірму в одному з міст Хмельницької області. Він також орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.

Після цього шахрай отримував від невідомих осіб реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. За допомогою орендованого терміналу він провів транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Банк помітив підозрілі операції та заблокував 700 тисяч гривень. Проте зловмисник встиг зняти через банкомати та перерахувати на інші картки понад 1,6 мільйона гривень.

"Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) в редакції Кримінального кодексу України, чинній станом на 11.01.2019. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили хакерів, які використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційної інформації та документів, після чого вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
