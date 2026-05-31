На Київщині Mercedes їхав на обгін та на смерть збив людину

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 30 травня на автодорозі Київ-Овруч в напрямку села Демидів. Правоохоронці розпочали розслідування

Попередньо, 50-річний водій Mercedes-Benz Vito здійснював обгін через суцільну лінію дорожньої розмітки. В результаті він збив 50-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні.

"Слідчі слідчого управління Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили кермувальнику про підозру (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

