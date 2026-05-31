На Київщині Mercedes їхав на обгін та на смерть збив людину
Аварія сталась 30 травня на автодорозі Київ-Овруч в напрямку села Демидів. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 50-річний водій Mercedes-Benz Vito здійснював обгін через суцільну лінію дорожньої розмітки. В результаті він збив 50-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні.
"Слідчі слідчого управління Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили кермувальнику про підозру (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Київщині сталася смертельна ДТП: зіткнулися BMW X7 та Skoda Superb. За кермом автівок були підлітки. Внаслідок аварії загинув 17-річний випускник школи.
