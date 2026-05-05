05 травня 2026, 13:51

"Було нудно": у Рівному 12-річна дівчина танцювала біля меморіалу Героям

Фото: Національна поліція
У Рівному поліцейські встановили 12-річну дівчину, яка танцювала біля портретів загиблих військових на Майдані Незалежності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 травня. Правоохоронці виявили відео під час моніторингу соцмереж.

Дівчину разом із матір'ю запросили до відділку та провели профілактичну бесіду. Вона пояснила, що зняла відео "від нудьги" і не замислювалася над місцем.

На матір склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як відомо, відеоролик напередодні поширив телеграм-канал "Рівне 1283". На ньому видно, як дівчинка танцює під російський трек неподалік інсталяції, присвяченій полеглим воїнам у центрі Рівного.

Нагадаємо, раніше в Рівному поліція встановила жінку, яка викрала пам’ятні речі з меморіалу загиблого Героя. Порушницею виявилась уродженка Донеччини. Пояснити мотив свого вчинку вона не змогла.

Рівне дівчинка підліток меморіал танці поліція мати
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
