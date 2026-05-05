У Рівному поліцейські встановили 12-річну дівчину, яка танцювала біля портретів загиблих військових на Майдані Незалежності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 травня. Правоохоронці виявили відео під час моніторингу соцмереж.

Дівчину разом із матір'ю запросили до відділку та провели профілактичну бесіду. Вона пояснила, що зняла відео "від нудьги" і не замислювалася над місцем.

На матір склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як відомо, відеоролик напередодні поширив телеграм-канал "Рівне 1283". На ньому видно, як дівчинка танцює під російський трек неподалік інсталяції, присвяченій полеглим воїнам у центрі Рівного.

