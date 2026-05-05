05 травня 2026, 13:36

Зеленський заявив про удар ракетами "Flamingo" по заводу в Чебоксарах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети

Про це глава держави написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, українські далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари.

"Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", – відзначив Зеленський.

Зокрема, українські "фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів.

Як зазначив президент, на ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки.

"Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вдарили по російській нафтоперекачувальній станції біля міста Перм. Йдеться про станцію, яка належить АТ "Транснефть". Це стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи росіян.

Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України

Зеленський РФ Україна війна Завод ракета Фламінго
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
