Зеленський заявив про удар ракетами "Flamingo" по заводу в Чебоксарах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження на відстані понад 1,5 тис км російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети

Про це глава держави написав у Фейсбук.

За його словами, українські далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари.

"Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", – відзначив Зеленський.

Зокрема, українські "фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів.

Як зазначив президент, на ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки.

"Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вдарили по російській нафтоперекачувальній станції біля міста Перм. Йдеться про станцію, яка належить АТ "Транснефть". Це стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи росіян.

