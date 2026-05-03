Скандал на Дніпропетровщині: бійці "Вовків Да Вінчі" затримані після викрадення чоловіка

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині затримали трьох чоловіків, які причетні до нападу на місцевого жителя, його викрадення та стрілянини біля магазину

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину, де виник конфлікт із 20-річним місцевим жителем. Суперечка переросла у бійку, внаслідок якої потерпілого побили.

Далі, за даними слідства, нападники посадили непритомного чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів у бік будівлі магазину. Після цього вони залишили місце події.

Поліція виявила потерпілого у непритомному стані. Наразі він перебуває в лікарні.

Трьох фігурантів уже затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, тривають слідчі дії.

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" відреагували на інцидент, заявивши, що така поведінка є неприйнятною та не відповідає цінностям підрозділу. Там також повідомили про початок внутрішнього розслідування та заявили про готовність долучитися до робіт на користь громади.

"Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", – наголосили в пресслужбі.

