03 травня 2026, 17:35

Скандал на Дніпропетровщині: бійці "Вовків Да Вінчі" затримані після викрадення чоловіка

Фото: Національна поліція
У місті Шахтарське на Дніпропетровщині затримали трьох чоловіків, які причетні до нападу на місцевого жителя, його викрадення та стрілянини біля магазину

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину, де виник конфлікт із 20-річним місцевим жителем. Суперечка переросла у бійку, внаслідок якої потерпілого побили.

Далі, за даними слідства, нападники посадили непритомного чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів у бік будівлі магазину. Після цього вони залишили місце події.

Поліція виявила потерпілого у непритомному стані. Наразі він перебуває в лікарні.

Трьох фігурантів уже затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, тривають слідчі дії.

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" відреагували на інцидент, заявивши, що така поведінка є неприйнятною та не відповідає цінностям підрозділу. Там також повідомили про початок внутрішнього розслідування та заявили про готовність долучитися до робіт на користь громади.

"Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", – наголосили в пресслужбі.

Відео із камер спостереження – за посиланням.

Нагадаємо, на Рівненщині військовослужбовцю повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК та поліцейського. Інцидент стався 29 квітня у селі Верба. Внаслідок стрілянини поранення отримали двоє людей. Наступного дня нападника затримали. Ним виявився 48-річний військовослужбовець.

військові напад викрадення Дніпропетровська область Побиття Вовки да Вінчі
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
