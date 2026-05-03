У Дніпрі після російської атаки пошкоджено гуртожиток: є постраждалі
Унаслідок російської атаки вдень 3 травня у Дніпрі пошкоджена будівля гуртожитку
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, ворог завдав удару по житловому кварталу міста, внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток.
Під час атаки люди перебували в укритті. Наразі рятувальники проводять їхню евакуацію.
Попередньо, внаслідок удару постраждали двоє людей.
Нагадаємо, 3 травня вдень війська РФ атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок, виникла пожежа. Займання виникло на шостому поверсі будинку. Постраждали п'ятеро осіб, серед них двоє дітей.
