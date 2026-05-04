04 травня 2026, 07:07

Ракетний удар по Дніпру: загинув студент, ще 11 людей постраждали

Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу загинула одна людина, ще 11 отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Значних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий гуртожиток – у будівлі спалахнула пожежа, горів дах.

Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під уламків тіло загиблого. Також вони допомогли людям, які під час атаки перебували в укритті, безпечно вибратися назовні.

Згодом стало відомо, що загиблим є 19-річний студент Дніпровського національного університету, який проживав у гуртожитку. Про це повідомив волонтер Тимофій Кучер.

Нагадаємо, вдень 3 травня окупанти атакували Дніпро. Було пошкоджено будівлю гуртожитку. Окрім того, війська РФ атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок, виникла пожежа. Займання виникло на шостому поверсі будинку. Постраждали п'ятеро осіб, серед них двоє дітей.

