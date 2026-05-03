Мінус носій "Калібрів": Сили оборони вдарили по порту Приморськ

Українські Сили оборони провели спільну операцію в районі порту Приморськ, унаслідок якої уражено низку російських військових та інфраструктурних об'єктів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед уражених цілей – ракетний корабель типу "Каракурт", сторожовий катер, а також танкер так званого "тіньового нафтового флоту" РФ.

Окрім того, зафіксовано значні пошкодження інфраструктури нафтоналивного порту.

"Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу", – наголосив Зеленський.

І додав, що Україна готує додаткові відповіді на російські удари по цивільних містах і селах.

раніше президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання по двох суднах російського тіньового нафтового флоту біля порту Новоросійськ у Краснодарському краї.

