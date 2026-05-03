"Мадяр" показав, як дрони нищать російську ППО: відео ударів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив відео ураження російських засобів протиповітряної оборони та інших військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами Бровді, під час операції було знищено, зокрема, два зенітно-ракетні комплекси, дві радіолокаційні станції, шість комплексів контролю повітряного простору, а також інші об’єкти.

Серед уражених цілей:

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Нового Світу на Донеччині;

зенітний ракетний комплекс "Тор" у Марківській громаді на Луганщині;

радіолокаційні станції типу П-18 у Луганській та Запорізькій областях;

об’єкти підрозділів "Рубікон" і "Шторм" у Маріуполі та на Донеччині;

телекомунікаційний центр у Маріуполі;

ремонтна база російських військ у Кадіївці на Луганщині.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання по двох суднах російського тіньового нафтового флоту біля порту Новоросійськ у Краснодарському краї.

