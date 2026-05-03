"Мадяр" показав, як дрони нищать російську ППО: відео ударів
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив відео ураження російських засобів протиповітряної оборони та інших військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
За словами Бровді, під час операції було знищено, зокрема, два зенітно-ракетні комплекси, дві радіолокаційні станції, шість комплексів контролю повітряного простору, а також інші об’єкти.
Серед уражених цілей:
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Нового Світу на Донеччині;
- зенітний ракетний комплекс "Тор" у Марківській громаді на Луганщині;
- радіолокаційні станції типу П-18 у Луганській та Запорізькій областях;
- об’єкти підрозділів "Рубікон" і "Шторм" у Маріуполі та на Донеччині;
- телекомунікаційний центр у Маріуполі;
- ремонтна база російських військ у Кадіївці на Луганщині.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання по двох суднах російського тіньового нафтового флоту біля порту Новоросійськ у Краснодарському краї.
Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
ЗСУ за добу знищили 1080 окупантів, танки та понад 2 тисячі БпЛАВсі новини »
03 травня 2026, 12:09У Чорному морі уражено два танкери "тіньового флоту" РФ
03 травня 2026, 10:28
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Дніпрі після російської атаки пошкоджено гуртожиток: є постраждалі
03 травня 2026, 16:45Мінус носій "Калібрів": Сили оборони вдарили по порту Приморськ
03 травня 2026, 16:22У Кривому Розі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: постраждали діти
03 травня 2026, 16:09На Київщині бійка між підлітками та чоловіками: що сталося
03 травня 2026, 15:39Ракетний удар по Миколаєву: п'ятеро постраждалих, пошкоджено 17 будинків
03 травня 2026, 15:07У Кривому Розі після влучання в багатоповерхівку спалахнула пожежа
03 травня 2026, 14:12У Полтаві з даху будинку впала молода жінка: вона загинула
03 травня 2026, 13:56Плівки Міндіча та ілюзія "українського шляху"
03 травня 2026, 13:38Зеленський ввів санкції проти Андрія Богдана: що відомо
03 травня 2026, 12:41
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »