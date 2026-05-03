03 травня 2026, 14:46

"Мадяр" показав, як дрони нищать російську ППО: відео ударів

Скриншот із відео
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив відео ураження російських засобів протиповітряної оборони та інших військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами Бровді, під час операції було знищено, зокрема, два зенітно-ракетні комплекси, дві радіолокаційні станції, шість комплексів контролю повітряного простору, а також інші об’єкти.

Серед уражених цілей:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Нового Світу на Донеччині;
  • зенітний ракетний комплекс "Тор" у Марківській громаді на Луганщині;
  • радіолокаційні станції типу П-18 у Луганській та Запорізькій областях;
  • об’єкти підрозділів "Рубікон" і "Шторм" у Маріуполі та на Донеччині;
  • телекомунікаційний центр у Маріуполі;
  • ремонтна база російських військ у Кадіївці на Луганщині.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання по двох суднах російського тіньового нафтового флоту біля порту Новоросійськ у Краснодарському краї.

