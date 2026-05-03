13:56  03 травня
У Полтаві з даху будинку впала молода жінка: вона загинула
10:59  03 травня
На Сумщині дрон РФ атакував зерновоз: постраждав водій
10:10  03 травня
У Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ
UA | RU
UA | RU
03 травня 2026, 16:09

У Кривому Розі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: постраждали діти

03 травня 2026, 16:09
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив у під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, пожежу, що виникла внаслідок удару, вже ліквідовано, людей евакуйовано.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, двоє хлопчиків 1 та 4 років отруїлися продуктами горіння. Одна дитина госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждали також і дві жінки 39 та 62 років та чоловік 58 років. Вони отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Внаслідок удару згоріла комора у під’їзді, вибито вікна.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, 3 травня вдень війська РФ атакували Кривий Ріг. Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок, виникла пожежа. Займання виникло на шостому поверсі будинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа діти Дніпропетровська область Кривий Ріг постраждалі багатоповерхівка
Удар РФ біля АЗС на Дніпропетровщині: шестеро поранених, серед них дитина
03 травня 2026, 11:25
Миколаїв під ударом балістики: двоє постраждалих
03 травня 2026, 09:51
Удар КАБами по Запорізькому району: загинув чоловік, серед поранених – дитина
02 травня 2026, 17:24
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Дніпрі після російської атаки пошкоджено гуртожиток: є постраждалі
03 травня 2026, 16:45
Мінус носій "Калібрів": Сили оборони вдарили по порту Приморськ
03 травня 2026, 16:22
На Київщині бійка між підлітками та чоловіками: що сталося
03 травня 2026, 15:39
Ракетний удар по Миколаєву: п'ятеро постраждалих, пошкоджено 17 будинків
03 травня 2026, 15:07
"Мадяр" показав, як дрони нищать російську ППО: відео ударів
03 травня 2026, 14:46
У Кривому Розі після влучання в багатоповерхівку спалахнула пожежа
03 травня 2026, 14:12
У Полтаві з даху будинку впала молода жінка: вона загинула
03 травня 2026, 13:56
Плівки Міндіча та ілюзія "українського шляху"
03 травня 2026, 13:38
Зеленський ввів санкції проти Андрія Богдана: що відомо
03 травня 2026, 12:41
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »