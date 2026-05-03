У Кривому Розі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: постраждали діти

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив у під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, пожежу, що виникла внаслідок удару, вже ліквідовано, людей евакуйовано.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, двоє хлопчиків 1 та 4 років отруїлися продуктами горіння. Одна дитина госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждали також і дві жінки 39 та 62 років та чоловік 58 років. Вони отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Внаслідок удару згоріла комора у під’їзді, вибито вікна.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, 3 травня вдень війська РФ атакували Кривий Ріг. Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок, виникла пожежа. Займання виникло на шостому поверсі будинку.