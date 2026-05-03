Ракетний удар по Миколаєву: п'ятеро постраждалих, пошкоджено 17 будинків

Вранці 3 травня російські війська завдали удару по Миколаєву балістичними ракетами. Правоохоронці кваліфікували подію як воєнний злочин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей віком 46, 55, 63, 64 та 65 років.

Також зафіксовано масштабні руйнування: пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок і автомобілі.

На місцях ударів працюють слідчі. Вони оглядають місця подій, збирають речові докази та фіксують наслідки обстрілу.

За фактом удару відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів під час небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару балістикою по Миколаєву постраждали двоє людей. Цієї ночі російські війська також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом вкотре опинилася енергетична інфраструктура регіону.