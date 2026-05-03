На Сумщині дрон РФ атакував зерновоз: постраждав водій
Зранку 3 травня на Сумщині російський безпілотник прицільно атакував вантажівку із зерном у Глухівській громаді
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару постраждав 46-річний водій.
Чоловіка госпіталізували, попередньо його стан оцінюється як важкий. Медики надають необхідну допомогу.
"Росіяни вкотре демонструють, що їхня ціль – цивільні люди та інфраструктура. Сил і якнайшвидшого одужання всім постраждалим від російської агресії", – зазначив Григоров.
Нагадаємо, в ніч на 3 травня російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Під ударом також опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.