Впав у кар'єр глибиною 15 метрів: на Рівненщині врятували чоловіка

Скриншот із відео

У Сарненському районі Рівненської області рятувальники надали допомогу чоловікові, який упав у кар'єр і потребував термінової евакуації

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 травня о 02:06 поблизу населеного пункту Селище.

На місце події прибули рятувальники, медики та місцеві жителі. Спільними зусиллями вони організували рятувальні роботи.

З кар’єру глибиною близько 15 метрів було піднято травмованого чоловіка 2003 року народження. Його передали медикам та доправили до лікарні для подальшої госпіталізації.

