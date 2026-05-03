03 травня 2026, 18:24

Впав у кар'єр глибиною 15 метрів: на Рівненщині врятували чоловіка

Скриншот із відео
У Сарненському районі Рівненської області рятувальники надали допомогу чоловікові, який упав у кар'єр і потребував термінової евакуації

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 травня о 02:06 поблизу населеного пункту Селище.

На місце події прибули рятувальники, медики та місцеві жителі. Спільними зусиллями вони організували рятувальні роботи.

З кар’єру глибиною близько 15 метрів було піднято травмованого чоловіка 2003 року народження. Його передали медикам та доправили до лікарні для подальшої госпіталізації.

Відео рятувальної операції – за посиланням.

Нагадаємо, у Чернівцях дворічний хлопчик впав у 3-метровий каналізаційний колодязь. Рятувальники оперативно прибули на місце події і за допомогою мотузки спустилися вниз, витягнувши дитину цілою та неушкодженою. Дитина не постраждала.

