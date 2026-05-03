На Київщині бійка між підлітками та чоловіками: що сталося

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Святопетрівське Бучанського району Київської області сталася бійка між підлітками та дорослими чоловіками

Про інцидент поліцію повідомили місцеві жителі, передає RegioNews.

За попередніми даними, конфлікт виник через гучну поведінку компанії підлітків поблизу приватного домоволодіння, де відпочивала родина. Чоловіки зробили зауваження, після чого словесна суперечка переросла у бійку.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини інциденту.

