02 березня 2026, 17:47

"Нафтогаз України" отримав оновлену наглядову раду: хто увійшов до складу

02 березня 2026, 17:47
Фото: mil.in.ua
Кабінет Міністрів призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Зазначається, що відбір кандидатів відбувся з дотриманням повної, відкритої та конкурентної процедури з урахуванням їхніх професійних заслуг.

До складу наглядової ради увійшли шість членів.

Незалежні міжнародні члени

  • Роберт Шлешинський (Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики.
  • Ерік Расмуссен (Данія) – фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема співпрацював з ЄБРР. Брав участь у реформуванні корпоративного управління державних підприємств України, зокрема НАК "Нафтогаз України".
  • Данкан Найтінгейл (Канада) – спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", впроваджував практики ОЕСР.
  • Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – обіймав керівні посади в норвезькій енергетичній компанії Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави

  • Анна Артеменко – заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
  • Костянтин Мар'євич – державний секретар Кабінету Міністрів України, переобраний член ради.

В уряді також повідомили, що триває оновлення наглядових рад у всій енергетичній галузі, зокрема у компаніях "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Оператор ГТС України".

Нагадаємо, в листопаді минулого року український "Нафтогаз" та польська компанія ORLEN підписали угоду щодо постачання 300 млн.Газ має бути поставлений в Україну у першому кварталі 2026 року.

02 березня 2026
