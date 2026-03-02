"Нафтогаз України" отримав оновлену наглядову раду: хто увійшов до складу

Фото: mil.in.ua

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Зазначається, що відбір кандидатів відбувся з дотриманням повної, відкритої та конкурентної процедури з урахуванням їхніх професійних заслуг.

До складу наглядової ради увійшли шість членів.

Незалежні міжнародні члени

Роберт Шлешинський (Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики.

(Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики. Ерік Расмуссен (Данія) – фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема співпрацював з ЄБРР. Брав участь у реформуванні корпоративного управління державних підприємств України, зокрема НАК "Нафтогаз України".

(Данія) – фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема співпрацював з ЄБРР. Брав участь у реформуванні корпоративного управління державних підприємств України, зокрема НАК "Нафтогаз України". Данкан Найтінгейл (Канада) – спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", впроваджував практики ОЕСР.

(Канада) – спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", впроваджував практики ОЕСР. Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – обіймав керівні посади в норвезькій енергетичній компанії Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави

Анна Артеменко – заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

– заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Костянтин Мар'євич – державний секретар Кабінету Міністрів України, переобраний член ради.

В уряді також повідомили, що триває оновлення наглядових рад у всій енергетичній галузі, зокрема у компаніях "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Оператор ГТС України".

Нагадаємо, в листопаді минулого року український "Нафтогаз" та польська компанія ORLEN підписали угоду щодо постачання 300 млн.Газ має бути поставлений в Україну у першому кварталі 2026 року.