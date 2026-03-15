Стало відомо, скільки дронів збили Повітряні сили вночі
У ніч на 15 березня ворог атакував Україну 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 70 із них – "шахеди"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – додали у Повітряних силах.
Як повідомлялось, за минулу добу українські військові ліквідували 740 окупантів. Загалом втрати РФ наближаються до 1,3 млн осіб.