15 березня 2026, 09:46

Стало відомо, скільки дронів збили Повітряні сили вночі

У ніч на 15 березня ворог атакував Україну 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 70 із них – "шахеди"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – додали у Повітряних силах.

Як повідомлялось, за минулу добу українські військові ліквідували 740 окупантів. Загалом втрати РФ наближаються до 1,3 млн осіб.

РФ війна БПЛА атака Повітряні сили
РФ атакувала чотири відділення "Укрпошти" в різних областях
15 березня 2026, 08:51
Іран відкрито пригрозив Україні ударами
14 березня 2026, 16:15
РФ атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей
13 березня 2026, 08:47
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Дніпрі побили і намагалися викрасти суддю
15 березня 2026, 13:42
Бійці ДПСУ показали, як знищують росіян на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
15 березня 2026, 13:29
За добу українські прикордонники знищили 78 ворожих БпЛА
15 березня 2026, 13:06
На Львівщині з почестями "поховали" військового, який виявився живим
15 березня 2026, 12:35
Армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку
15 березня 2026, 11:42
Зеленський запропонував народним депутатам "працювати або йти на фронт"
15 березня 2026, 11:23
Трасу Київ-Одеса вже почали ремонтувати
15 березня 2026, 10:59
Після потепління до України прийде нова хвиля похолодання
15 березня 2026, 10:49
Україна змушена воювати, щоб розвиватися, а росія змушена деградувати, щоб воювати
15 березня 2026, 10:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
