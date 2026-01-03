09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
14:15  03 січня
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
11:15  03 січня
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 18:12

Нова шахрайська схема: українцям надходять фейкові SMS від "пошти" з фішинговими посиланнями

03 січня 2026, 18:12
Фото: Кіберполіція
Українців попереджають про масові SMS-шахрайства від імені поштових служб із фішинговими посиланнями

Про це повідомляє Кіберполіція, передає RegioNews.

Кіберполіція попереджає українців про масові шахрайські розсилки, що надходять нібито від поштових операторів. У повідомленнях йдеться про потребу "оновити дані доставки" або підтвердити адресу, але насправді посилання веде на фішингові сайти. Мета шахраїв – отримати персональні та банківські дані користувачів.

За інформацією кіберполіції, схема працює наступним чином: користувач отримує SMS із невідомого номера про затримку посилки. У повідомленні міститься посилання, де нібито треба виправити або підтвердити дані. Введені дані потрапляють до шахраїв, які можуть використовувати їх для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

Правоохоронці радять не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити особисті чи банківські дані на сторонніх сайтах і перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси поштових служб або за контактами, вказаними на їхніх сайтах. Підозрілі повідомлення рекомендують одразу видаляти.

У разі, якщо користувач став жертвою шахраїв, кіберполіція радить подавати електронне звернення через офіційний портал за посиланням тут.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі правоохоронці викрили масштабний шахрайський кол-центр, де близько 100 осіб видавали себе за представників банків і незаконно списували кошти з рахунків громадян.

