Фото: Кіберполіція

Про це повідомляє Кіберполіція, передає RegioNews.

Кіберполіція попереджає українців про масові шахрайські розсилки, що надходять нібито від поштових операторів. У повідомленнях йдеться про потребу "оновити дані доставки" або підтвердити адресу, але насправді посилання веде на фішингові сайти. Мета шахраїв – отримати персональні та банківські дані користувачів.

За інформацією кіберполіції, схема працює наступним чином: користувач отримує SMS із невідомого номера про затримку посилки. У повідомленні міститься посилання, де нібито треба виправити або підтвердити дані. Введені дані потрапляють до шахраїв, які можуть використовувати їх для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

Правоохоронці радять не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити особисті чи банківські дані на сторонніх сайтах і перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси поштових служб або за контактами, вказаними на їхніх сайтах. Підозрілі повідомлення рекомендують одразу видаляти.

У разі, якщо користувач став жертвою шахраїв, кіберполіція радить подавати електронне звернення через офіційний портал за посиланням тут.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі правоохоронці викрили масштабний шахрайський кол-центр, де близько 100 осіб видавали себе за представників банків і незаконно списували кошти з рахунків громадян.