Луцьк оброблять від кліщів: коли і де проводитимуть дезінсекцію

фото: з відкритих джерел

1 та 2 травня з 5:00 до 8:00 у Луцьку відбудеться акарицидна обробка відкритих територій від кліщів

Про це повідомили у міській раді, передає RegioNews.

Рішення ухвалене для профілактики захворювань, що можуть передаватися через кліщів.

Зазначається, що, дезінсекцію проведуть:

у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки,

на пляжі біля р. Стир,

у Парку 900-річчя,

території зони відпочинку "Теремнівські ставки".

Для цих робіт будуть використовуватися сучасні технології. Зокрема генератор туману, та акарицидні засоби, які є безпечними для людей і тварин та дозволені до застосування на території України.

Міська рада звертається до мешканців з проханням обмежити перебування в зазначених зонах під час проведення робіт для забезпечення безпеки.

Що робити, якщо кліщ уже присмоктався?

Якщо кліщ вже присмоктався, важливо не використовувати спирт, олію чи інші рідини. Його варто якомога швидше витягти.

Можна звернутися до травмпункту, але якщо лікаря поблизу немає, можна виконати процедуру самостійно. Для цього використовуйте спеціальний пінцет, який можна придбати в аптеках або зоомагазинах.

Після видалення кліща обробіть місце укусу антисептиком, а руки вимийте з милом.

Якщо кліщ був на тілі більше 36 годин, необхідно звернутися до медпрацівників для постконтактної профілактики хвороби Лайма. Антибіотик призначає тільки лікар.