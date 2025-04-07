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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Делок за 4000 долларов устроил для военнообязанного незаконный трансфер в Беларусь – дал мужчине указания относительно необходимого снаряжения и вещей, а через несколько дней встретился с ним в Луцке. Вместе они планировали добраться рейсовым автобусом Киевщины, где переправщик должен был непосредственно помочь военнообязанному выехать из страны вне официальных пунктов пропуска.

По дороге в отправной пункт обоих задержали правоохранители.

За свои услуги фигурант уже успел получить аванс. Ему избрали меру пресечения.

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники задержали двух иностранцев, заплативших по 10 тысяч долларов, чтобы попасть в Словакию.