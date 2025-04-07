В Беларусь за 4000 долларов: на Волыни задержали очередного переправителя
Житель Дубенского района получил подозрение за организацию незаконной переправки мужчин через госграницу Украины
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Делок за 4000 долларов устроил для военнообязанного незаконный трансфер в Беларусь – дал мужчине указания относительно необходимого снаряжения и вещей, а через несколько дней встретился с ним в Луцке. Вместе они планировали добраться рейсовым автобусом Киевщины, где переправщик должен был непосредственно помочь военнообязанному выехать из страны вне официальных пунктов пропуска.
По дороге в отправной пункт обоих задержали правоохранители.
За свои услуги фигурант уже успел получить аванс. Ему избрали меру пресечения.
Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники задержали двух иностранцев, заплативших по 10 тысяч долларов, чтобы попасть в Словакию.